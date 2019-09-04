Боевики 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Противник выпустил 11 мин по украинским позициям

С начала суток, 4 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала среды боевики уже трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, после 01:35 оккупанты из подствольных гранатометов и стрелкового оружия совершили прицельный обстрел позиций украинских военных вблизи Водяного.

Кроме того, два одновременные обстрелы произошли после 05:50. Российские наемники в течение 30 минут из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по подразделениям Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы. А вблизи Майорская боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, выпустив по украинским позициям 11 мин.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, неуклонно придерживаясь минских соглашений. По имеющейся информации, сегодня боевых потерь среди наших героев-защитников результате вражеских прицельных обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 4 сентября 2019

Напомним, ранее в украинской стороне СЦКК сообщили о фактах применения минометов со стороны боевиков во время обстрелов украинских позиций 3 и 4 сентября. Отмечалось, что вчера оккупанты выпустили 6 мин 120-го калибра по подразделениям ООС в районе Водяного.