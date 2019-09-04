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Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 13:32
Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Противник випустив 11 мін по українським позиціям

Від початку доби, 4 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, від початку середи бойовики вже тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, після 01:35 окупанти з підствольних гранатометів та стрілецької зброї здійснили прицільний обстріл позицій українських військових поблизу Водяного.

Крім того, два одночасні обстріли сталися після 05:50. Російські найманці впродовж 30 хвилин з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по підрозділам Об'єднаних сил в районі населеного пункту Шуми. А поблизу Майорська бойовики застосували міномети 120-го та 82-го калібру, випустивши по українським позиціям 11 мін.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, неухильно дотримуючись мінських угод. За наявною інформацією, сьогодні бойових втрат серед наших героїв-захисників внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 4 вересня 2019

Нагадаємо, раніше в українській стороні СЦКК повідомили про факти застосування мінометів з боку бойовиків під час обстрілів українських позицій 3 та 4 вересня. Зазначалося, що вчора окупанти випустили 6 мін 120-го калібру по підрозділам ООС в районі Водяного.

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