Боевики 10 раз обстреляли силы ООС на Донбассе

В течение суток в районе операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберного оружия, в частности, минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть раз НВФ обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток", еще четыре обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу для расследования наступления боевиков 18 февраля 2020 года.