Бойовики 10 разів обстріляли сили ООС на Донбасі

Упродовж доби в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти вели обстріли з великокаліберної зброї, зокрема, мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.

Шість разів НЗФ обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще чотири обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого незаконні збройні формування РФ на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Окупанти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді України створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків 18 лютого 2020 року.