Боевики 10 раз обстреляли позиции на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы. Российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки, Пески и Марьинки, огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, возле поселка Новгородское боевики осуществили дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов минами ПОМ-2.

В районе населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских военных их противотанкового ракетного комплекса.

В зоне проведения ООС саперные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.