Бойовики 10 раз обстріляли позиції на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Авдіївки, Піски і Мар'їнки, вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, біля селища Новгородське бойовики здійснили дистанційне мінування за допомогою ручних гранатометів мінами ПОМ-2.

У районі населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських військових їх протитанкового ракетного комплексу.

У зоні проведення ООС саперні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували більше 8 гектарів території і передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.