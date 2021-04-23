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Бойовики 10 раз обстріляли позиції на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 23 квітня 2021 18:08
Бойовики 10 раз обстріляли позиції на Донбасі: втрат серед українських військових немає Фото: український військовий на передовій (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 23 квітня, на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Авдіївки, Піски і Мар'їнки, вогонь вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, біля селища Новгородське бойовики здійснили дистанційне мінування за допомогою ручних гранатометів мінами ПОМ-2.

У районі населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських військових їх протитанкового ракетного комплексу.

У зоні проведення ООС саперні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували більше 8 гектарів території і передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила про підготовку проросійськими бойовиками провокації на Донбасі в період Великодніх свят. Їх метою є дати привід Росії звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.

Відзначимо, на Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Раніше стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового.

Також РБК-Україна писало, що моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу.

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