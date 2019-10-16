Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения

Иллюстративное фото (timenews.in.ua)

Боевик воевал против Вооруженных Сил Украины в Новоазовском и Шахтерском районах

Артемовский городской суд (Донецкая область) приговорил к 10 годам заключения боевика "ДНР" из Макеевки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Согласно обвинению, 23-летний местный житель в 2014 году, находясь на территории оккупированного Донецка, вступил в бригаду "Кальмиус", которая входит до вооруженной группировки "ДНР". Он также был механиком водителем и командиром машины реактивного залпового огня "Град".

"Будучи вооруженным автоматом Калашникова, участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах", - говорится в сообщении.

17 февраля 2019, в ходе проведения Вооруженными силами Украины мероприятий боевика ранили и задержали. Сообщается, что во время судебных слушаний обвиняемый своей вины не признал.

"Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отмечает пресс служба.

Напомним, в Виннице арестовали гражданина Америки, который воевал на Донбассе.

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