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В Виннице арестовали американца, который воевал на Донбассе

Новости » Общество    09.10.2019 - 00:31
В Виннице арестовали американца, который воевал на Донбассе
Фото: Крейг Лэнг (RFE/RL)

Прокуратура настаивает на экстрадиционной проверке подозреваемого

Винницкий апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для бывшего американского военного Крейга Лэнга, отменив домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что в США Лэнга обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году. Адвокаты американца настаивают, что отдавать Ленга в США нельзя, потому что он воевал как доброволец на Донбассе, а в Соединенных Штатах ему грозит смертная казнь.

Ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей подала прокуратура. Прокурор Олеся Тарадай настаивала на экстрадиционной проверке и нахождении Крейга в СИЗО.

Во время рассмотрения дела председательствующий судья Анатолий Кривошея выяснял, почему американец находится в Украине, и не связано ли его пребывание с розыском.

Адвокаты американца не видят необходимости в его нахождении под стражей, поскольку обвиняемый, находясь под домашним арестом, выполнял все условия круглосуточного домашнего ареста, вовремя появлялся в суде. Защитники планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей.

РБК-Украина писало, что Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

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