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Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 22:04
Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення
Ілюстративне фото (timenews.in.ua)

Бойовик воював проти Збройних Сил України в Новоазовському та Шахтарському районах

Артемівський міський суд (Донецька область) засудив до 10 років ув'язнення бойовика "ДНР" з Макіївки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Згідно з обвинуваченням, 23-річний місцевий житель у 2014 році, перебуваючи на території окупованого Донецька, вступив у бригаду "Кальміус", яка входить до збройного угруповання "ДНР". Він також був механіком-водієм і командиром машини реактивного залпового вогню "Град".

"Будучи озброєним автоматом Калашникова, брав участь у збройних протистояннях з українськими захисниками, зокрема - у районі міст Донецьк, Сніжне, Горлівка, а також у Новоазовському та Шахтарському районах", - йдеться в повідомленні.

17 лютого 2019, в ході проведення Збройними силами України заходів бойовика поранили і затримали. Повідомляється, що під час судових слухань обвинувачений своєї провини не визнав.

"Проте суд визначив доводи сторони звинувачення вичерпними і обґрунтованими і за скоєння особливо тяжкого злочину проти своєї держави виніс чоловіку обвинувальний вирок - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначає прес-служба.

Нагадаємо, у Вінниці заарештували громадянина Америки, який воював на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіянина засудили на 5 років за підготовку теракту в Запоріжжі.

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