Боевики обстреляли Водяное и Новотошковское: один военный получил тяжелое ранение

Вчера режим прекращения огня был нарушен дважды со стороны боевиков.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие. В результате этого обстрела один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики продолжили обстрелы украинских позиций сегодня с утра.

"В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", - говорится в отчете штаба ООС.