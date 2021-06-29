UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли Водяное и Новотошковское: один военный получил тяжелое ранение

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе дважды обстреляли позици украинских военных за прошедшие сутки 28 июня, а также продолжили обстрел сегодня утром. В результате один украинский воин полусил тяжелое пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вчера режим прекращения огня был нарушен дважды со стороны боевиков.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие. В результате этого обстрела один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики продолжили обстрелы украинских позиций сегодня с утра.

"В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", - говорится в отчете штаба ООС.

Напомним, что на Донбассе зафиксировали многократные обстрелы и взрывы на выходных. ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины".

Ранее сообщалось, что украинский военный получил ранение на Донбассе 27 июня. Это произошло в результате обстрела Водяного из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс