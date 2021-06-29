Бойовики обстріляли Водяне та Новотошківське: один військовий отримав важке поранення

Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових за минулу добу 28 червня, а також продовжили обстріл сьогодні вранці. В результаті один український воїн отримав важке кульове поранення.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
Вчора режим припинення вогню був порушений двічі з боку бойовиків.
У районі Водяного на Приазов'ї ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю. В результаті цього обстрілу один український воїн отримав важке кульове поранення.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики продовжили обстріли українських позицій сьогодні з ранку.
"Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру", - йдеться у звіті штабу ООС.
Нагадаємо, що на Донбасі зафіксували багаторазові обстріли і вибухи на вихідних. ОБСЄ повідомила про порушення "тиші".
Раніше повідомлялося, що український військовий отримав поранення на Донбасі 27 червня. Це сталося в результаті обстрілу Водяного з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.