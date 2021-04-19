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Боевик "ЛНР" выстрелил в девушку и пытался сбежать в Украину, - разведка

Новина українською → Луганск, Понедельник 19 апреля 2021 13:33
Боевик "ЛНР" выстрелил в девушку и пытался сбежать в Украину, - разведка Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе боевик так называемой "Луганской народной республики" из автомата выстрелил в девушку, после чего пытался сбежать на подконтрольную Украине территорию. Его задержали свои же.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что 18 апреля боевик 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.

"После совершенного преступник совершил попытку сбежать на подконтрольную украинским подразделениям территорию, но был задержан пророссийскими наемниками вблизи населенного пункта Счастье. Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор боевиков", - говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре речь идет о том, что боевик якобы чистил автомат и выстрелил в девушку. После этого он попытался скрыться, переплыл Северский Донец, но в оккупированном селе Христово его задержали.

По данным разведки, российские СМИ уже получили указание распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные силы на Донбассе продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику.

Кроме того, стало известно, что разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ против Украины.

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