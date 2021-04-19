Бойовик "ЛНР" вистрілив в дівчину і намагався втекти до України, - розвідка

На Донбасі бойовик так званої "Луганської народної республіки" з автомата вистрелив в дівчину, після чого намагався втекти на підконтрольну Україні територію. Його затримали свої ж.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що 18 квітня бойовик 2 окремої мотострілкової бригади 2 АК окупаційних військ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину.

"Після скоєного злочинець здійснив спробу втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя. Доказом цього є перехоплена телефонна розмова бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У перехопленій розмові йдеться про те, що бойовик нібито чистив автомат і вистрілив у дівчину. Після цього він спробував сховатися, переплив Сіверський Донець, але в окупованому селі Христове його затримали.

За даними розвідки, російські ЗМІ вже отримали вказівку поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину українських військових.