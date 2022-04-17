Боевик "ЛНР" в разговоре признался, что оккупанты в упор расстреливают женщин, - СБУ
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор боевика так называемой "ЛНР". Он рассказал о зверствах оккупантов, в частности о расстреле женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Оккупант отметил в телефонном разговоре, что российские военные в упор расстреляли украинскую женщину, брат которой якобы служит в полку "Азов".
"Там баба лежит какая-то... башка прострелена, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул, она еще лежит - дергается, он еще раз пульнул... Все, говорю, ей пи*да", - сказал оккупант.
Боевик из "ЛНР" якобы возмущен циничным поведением своих "коллег", но не помешал им.
Напомним, недавно СБУ опубликовала перехваченный разговор российских оккупантов, в которой 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.
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