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Боевик "ЛНР" в разговоре признался, что оккупанты в упор расстреливают женщин, - СБУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 12:20
Боевик "ЛНР" в разговоре признался, что оккупанты в упор расстреливают женщин, - СБУ Фото: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор боевика так называемой "ЛНР". Он рассказал о зверствах оккупантов, в частности о расстреле женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупант отметил в телефонном разговоре, что российские военные в упор расстреляли украинскую женщину, брат которой якобы служит в полку "Азов".

"Там баба лежит какая-то... башка прострелена, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул, она еще лежит - дергается, он еще раз пульнул... Все, говорю, ей пи*да", - сказал оккупант.

Боевик из "ЛНР" якобы возмущен циничным поведением своих "коллег", но не помешал им.

Напомним, недавно СБУ опубликовала перехваченный разговор российских оккупантов, в которой 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.

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