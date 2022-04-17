Боевик "ЛНР" в разговоре признался, что оккупанты в упор расстреливают женщин, - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор боевика так называемой "ЛНР". Он рассказал о зверствах оккупантов, в частности о расстреле женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Оккупант отметил в телефонном разговоре, что российские военные в упор расстреляли украинскую женщину, брат которой якобы служит в полку "Азов".

"Там баба лежит какая-то... башка прострелена, лежит, дергается. В голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул, она еще лежит - дергается, он еще раз пульнул... Все, говорю, ей пи*да", - сказал оккупант.

Боевик из "ЛНР" якобы возмущен циничным поведением своих "коллег", но не помешал им.