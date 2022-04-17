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Бойовик "ЛНР" в розмові зізнався, що окупанти впритул розстрілюють жінок, - СБУ

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Україна, Неділя 17 квітня 2022 12:20
Бойовик "ЛНР" в розмові зізнався, що окупанти впритул розстрілюють жінок, - СБУ Фото: СБУ перехопила чергову розмову окупанта (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України перехопила чергову розмову бойовика так званої "ЛНР". Він розповів про звірства окупантів, зокрема про розстріл жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупант зазначив у телефонній розмові, що російські військові впритул розстріляли українську жінку, брат якої нібито служить у полку "Азов".

"Там баба лежить якась... башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить - сіпається, він ще раз стрільнув... Все, говорю, їй пі*да", - сказав окупант.

Бойовик з "ЛНР" нібито обурюється цинічною поведінкою своїх "колег", але не завадив їм.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала перехоплену розмову російських окупантів, в якій 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.

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