Бойовик "ЛНР" в розмові зізнався, що окупанти впритул розстрілюють жінок, - СБУ
Служба безпеки України перехопила чергову розмову бойовика так званої "ЛНР". Він розповів про звірства окупантів, зокрема про розстріл жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупант зазначив у телефонній розмові, що російські військові впритул розстріляли українську жінку, брат якої нібито служить у полку "Азов".
"Там баба лежить якась... башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить - сіпається, він ще раз стрільнув... Все, говорю, їй пі*да", - сказав окупант.
Бойовик з "ЛНР" нібито обурюється цинічною поведінкою своїх "колег", але не завадив їм.
Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала перехоплену розмову російських окупантів, в якій 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.