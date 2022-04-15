Оккупанты хвастаются пытками украинских пленных. СБУ опубликовала запись разговора

Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила очередной разговор российских оккупантов. На записи 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На записи оккупант хвастается перед своим другом, как пытал украинских военнопленных, сопровождая свой рассказ ненормативной лексикой. Захватчик заставлял их класть руки на кирпич и угрожал отрубить им пальцы или кисть.

"Пленных привозили, ***, я над ними издевался… С*ка, ***, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ААА", орет!", - говорит оккупант.

Он признается, что даже его сослуживцы удивлялись его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

В СБУ уже установили личность российского изверга. Это 27-летний контрактник из Астрахани Салават Сарсенов. Отмечается, что находится где-то на Запорожском направлении.

В спецслужбе заверили, что если российский "дикарь" выживет, то он обязательно предстанет перед судом и ответит за свои преступления.