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Боевик на блокпосте пытался не пропустить наблюдателей ОБСЕ

Новости » Общество    10.01.2019 - 11:23
Боевик на блокпосте пытался не пропустить наблюдателей ОБСЕ
Фото: миссия ОБСЕ (kmu.gov.ua)

Боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают препятствовать деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным отчета ОБСЕ от 9 января 2019 года  на Донецком направлении зафиксированы ограничения и задержка свободы передвижения во время выполнения мандата СММ.

В частности, на блокпосте вблизи Озеряновки на северо-востоке от Донецка вооруженный наемник оккупационных войск сообщил наблюдателям о том, что патрулю Миссии без письменного разрешения руководства вооруженных формирований РФ запрещен проезд в направлении поселка Озеряновка. Примерно через 20 минут после вмешательства в ситуацию руководства вооруженных формирований РФ наблюдателям СММ позволили проехать в нужном направлении.

Боевик на блокпосте пытался не пропустить наблюдателей ОБСЕ

Напомним, ранее боевики в очередной раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ на территорию двух населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Так, на пункте пропуска на границе у Извариного (Луганская область) боевики приказали патрулю ОБСЕ покинуть этот район. Кроме того, на блокпосте, расположенном на северном въезде в Новоазовск к востоку от Мариуполя, пятеро боевиков не позволили патрулю миссии проехать к центру города и в восточном направлении.

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