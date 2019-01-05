Боевики перекрыли наблюдателям ОБСЕ проезд через два блокпоста

Фото: миссия ОБСЕ (kmu.gov.ua)

Боевики приказали миссии ОБСЕ покинуть блокпост у Извариного и Новоазовска

Боевики в очередной раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ на территорию двух населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Как сообщает РБК-Украина, эту информацию наблюдатели передали Украинской стороне Совместного центра по координации и контролю, отмечает "Радио Свобода".

В частности, наблюдатели передали отчет за 4 января 2019, в котором отметили, что на пункте пропуска на границе у Извариного (Луганская область) боевики приказали патрулю ОБСЕ покинуть этот район.

Кроме того, на блокпосте, расположенном на северном въезде в Новоазовск к востоку от Мариуполя, пятеро боевиков не позволили патрулю миссии проехать к центру города и в восточном направлении.

"В то же время наблюдатели видели, что через этот блокпост без лишних препятствий проезжали гражданские автомобили", - добавили в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение тяжелого вооружения с нарушением линии разграничения, которая определена Минскими договоренностями.