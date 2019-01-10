Бойовик на блокпості намагався не пропустити спостерігачів ОБСЄ

Фото: місія ОБСЄ (kmu.gov.ua)

Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати діяльності місії ОБСЄ

На Донбасі збройні формування Російської Федерації та їх найманці продовжують перешкоджати діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

За даними звіту ОБСЄ від 9 січня 2019 року на Донецькому напрямку зафіксовані обмеження і затримка свободи пересування під час виконання мандата СММ.

Зокрема, на блокпості поблизу Озерянівки на північному сході від Донецька озброєний найманець окупаційних військ повідомив спостерігачам про те, що патрулю Місії без письмового дозволу керівництва збройних формувань РФ заборонений проїзд в напрямку селища Озерянівка. Приблизно через 20 хвилин після втручання в ситуацію керівництва збройних формувань РФ спостерігачам СММ дозволили проїхати в потрібному напрямку.

Нагадаємо, раніше бойовики в черговий раз не пропустили спостерігачів ОБСЄ на територію двох населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Так, на пункті пропуску на кордоні у Ізвариного (Луганська область) бойовики наказали патрулю ОБСЄ покинути цей район. Крім того, на блокпості, розташованому на північному в'їзді в Новоазовськ на схід від Маріуполя, п'ятеро бойовиків не дозволили патрулю місії проїхати до центру міста та у східному напрямку.