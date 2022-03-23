Боевая мощь России с начала вторжения упала ниже 90%, - Пентагон

Как информирует британское издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США, российские войска по-прежнему несут значительные потери, но ресурсы у РФ еще есть.

При том, что по оценкам Соединенных Штатов, Россия собрала более 150 000 военнослужащих вокруг Украины до вторжения, а также достаточно самолетов, артиллерии, танков и другой огневой силы для полномасштабной атаки.

Так, сотрудник Министерства обороны США на условиях анонимности сказал журналистам:

"Мы оцениваем боевую мощь России чуть ниже 90%. Они тратят очень много, но они также накопили очень много сил с начала осени", - сказал он.

Сотрудник обороны также дал критический обзор способности России захватить Украину, описав вопросы морального духа, проблемы командования и контроля, сопротивления на призывников и наступлением, которое застопорилось в направлении Киева.

"Они находятся примерно в 30 километрах к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе. Мы по-прежнему оцениваем, что войска РФ имеют проблемы с моральным духом на разных уровнях и в разных местах... Они не ожидали такого уровня сопротивления", - отметил он.

Также высокопоставленный чиновник прокомментировал данные о взимании Россией призывников на войну.

"Некоторым из них не сказали, что они действительно собираются делать внутри Украины. Мы знаем, что они полагались на призывников, и они еще надеются. Я имею в виду, что все же это была в значительной степени призывная армия. И поэтому это очень молодые люди, которые не имеют много опыта работы с солдатами и, как видим, все эти факторы объединяются, что влияет на их моральный дух", - пояснил он.

Кроме того, чиновник заявил, что российские войска по-прежнему страдают от логистических проблем.

"Мы считаем, что у них проблемы с командованием и управлением не только с точки зрения коммуникаций. Я имею в виду, что они просто не были полностью подготовлены к операциям такой интенсивности в течение столь долгого времени на столько различных атак", - подчеркнул представитель Пентагона

В конце концов, чиновник заявил, что Россия не достигла своих целей, то есть населенных пунктов, которые они хотели оккупировать и захватить Украину.