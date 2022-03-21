Украина уничтожила три ударные армии РФ и одну воздушную, - Арестович

С начала войны России против Украины украинская сторона уничтожила три ударные армии противника и одну воздушную. То есть потери российской стороны можно оценить в четыре армии как оперативно-стратегические соединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, по состоянию на 21 марта украинские войска уничтожили: 11 батальонов танков

34 батальона боевых бронированных машин

5 дивизионов РСЗО

17 дивизионов ствольной артиллерии

почти 5 авиаполков самолетов

5 авиаполков вертолетов "Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - отметил Арестович.