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ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив втрати ворога

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Понеділок 20 березня 2023 07:56
ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив втрати ворога Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 700 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків - 3 537 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 869 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 577 (+9) одиниць;
  • РСЗВ - 507 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 270 (+2) одиниць;
  • літаків - 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 160 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5 416 (+8) одиниць;
  • спеціальна техніка - 265 (+3) одиниць.

Нагадаємо, ЗСУ відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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