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Бійці "Альфи" за ніч знищили п'ять танків та дві БМП окупантів

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Україна, Субота 04 березня 2023 15:55
Бійці "Альфи" за ніч знищили п'ять танків та дві БМП окупантів Фото: спецназ СБУ "Альфа" знищив п'ять танків та дві БМП РФ за ніч (ілюстрація/t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці спецназу СБУ "Альфа" лише за одну ніч змогли знищити 8 одиниць техніки окупантів. До списку спаленої техніки увійшли п'ять танків та дві БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за одну ніч спалили ще 8 одиниць ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Так, бійцям вдалось знищити:

  • 5 танків;
  • 2 БМП;
  • одну вантажівку з боєкомплектом.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів. Також було знищено ворожий літак та десяток броньованих машин.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмута. Зокрема їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

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Служба безпеки України
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