Боєць Нацгвардії збив ворожий дрон під час евакуації пораненого (відео)
Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС Ігоря Клименка.
"Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе", - розповів він.
За його словами, російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання - і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших.
"Хлопці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому", - додав Клименко.
Як повідомлялося, раніше український десантник витягнув пораненого побратима фактично з-під носа окупантів. Допомога йому надавав при сильному обстрілі.
Крім того, українські аеророзвідники за допомогою дронів змогли врятувати двох військових, один з яких був тяжко поранений. Вони опинилися за кілька сотень метрів від позицій окупантів.
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