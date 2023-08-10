Боєць Нацгвардії збив ворожий дрон під час евакуації пораненого (відео)

Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС Ігоря Клименка.

"Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе", - розповів він.

За його словами, російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання - і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших.

"Хлопці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому", - додав Клименко.

Як повідомлялося, раніше український десантник витягнув пораненого побратима фактично з-під носа окупантів. Допомога йому надавав при сильному обстрілі.

Крім того, українські аеророзвідники за допомогою дронів змогли врятувати двох військових, один з яких був тяжко поранений. Вони опинилися за кілька сотень метрів від позицій окупантів.