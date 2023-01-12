Під Бахмутом десантник витяг пораненого фактично з-під носа росіян (відео)
Український десантник витяг пораненого побратима фактично з-під носа окупантів. Допомогу йому він надавав під час сильного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Так, нещодавно, в районі Бахмута під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.
"Воїн із позивним “Якудза” під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг його з-під обстрілу у безпечну зону", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що “Якудза” - досвідчений командир групи, поранених витягує з поля бою не вперше.
Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 12 січня, ЗСУ ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 113 390 військових.
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