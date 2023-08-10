Боец Нацгвардии сбил вражеский дрон во время эвакуации раненого (видео)

Боец Нацгвардии из бригады "Буревий" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло прямо во время эвакуации раненого военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе", - рассказал он.

По его словам, российский ударный дрон летел прямо на автомобиль, но гвардеец не растерялся и начал стрелять по нему. Три попадания - и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших.

"Ребята успешно добрались до стабпункта, где оказали всю необходимую помощь раненому", - добавил Клименко.

Как сообщалось, ранее украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.

Кроме того, украинские аэроразведчики с помощью дронов смогли спасти двух военных, один из которых был тяжело ранен. Они оказались в нескольких сот метрах от позиций оккупантов.