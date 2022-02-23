Боеприпасы и Stinger. В Украину прибыл самолет с военной помощью от Латвии

В среду вечером, 23 февраля, в Украину прибыл самолет с военной помощью от правительства Латвии. На борту самолета находятся боеприпасы и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.