Боеприпасы и Stinger. В Украину прибыл самолет с военной помощью от Латвии

В среду вечером, 23 февраля, в Украину прибыл самолет с военной помощью от правительства Латвии. На борту самолета находятся боеприпасы и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.
"Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы для обороны и другие важные вещи. И самый весомый подарок - Stingers! Спасибо вам, наши близкие друзья и партнеры! Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины", - написал министр.
Напомним, ранее Соединенные Штаты передали Украине партию Джавелинов.
Кроме того, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Добавим, что в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.