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Боєприпаси і Stinger. В Україну прибув літак з військовою допомогою від Латвії

Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 23 лютого, в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії. На борту літака знаходяться боєприпаси і зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси для оборони та інші важливі речі. І найвагоміший подарунок-Stingers! Спасибі вам, наші близькі друзі і партнери! Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Додамо, що в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

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ВСУЛатвія