Боєприпаси для України: НАТО уклало рамкові контракти на 2,4 мільярда євро, - Столтенберг

"НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярда євро, включаючи тверді замовлення на 1 мільярд євро. Це охоплює такі можливості, як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків", - розповів Столтенберг.

За його словами, це допоможе членам Альянсу поповнити свої запаси, тоді як вони продовжують підтримувати Україну. Він також привітав заяву про те, що Україна та Сполучені Штати планують спільно виробляти системи озброєнь, зокрема протиповітряної оборони.

Генсек НАТО також зазначив, що з моменту вторгнення РФ Україні було виділено майже 100 млрд євро, половина з яких надійшла від США, а інша - від європейських країн-членів та Канади.

Окрім того, Столтенберг провів із Зеленським "важливу розмову щодо наступних кроків для підтримки НАТО".

Закупівлі снарядів для України

Раніше джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.

Нещодавно стало відомо, що Естонія також приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.