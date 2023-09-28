Боеприпасы для Украины: НАТО заключило рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро, - Столтенберг

"НАТО уже много лет проводит совместные закупки. Сегодня я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на основные боеприпасы на сумму 2,4 миллиарда евро, включая твердые заказы на 1 миллиард евро. Это охватывает такие возможности, как 155-мм артиллерия, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы для основных боевых танков", - рассказал Столтенберг.

По его словам, это поможет членам Альянса пополнить свои запасы, в то время как они продолжают поддерживать Украину. Он также приветствовал заявление о том, что Украина и Соединенные Штаты планируют совместно производить системы вооружений, в частности, противовоздушной обороны.

Генсек НАТО также отметил, что с момента вторжения РФ Украине было выделено почти 100 млрд евро, половина из которых поступила от США, а другая - от европейских стран-членов и Канады.

Кроме того, Столтенберг провел с Зеленским "важный разговор по поводу следующих шагов для поддержки НАТО".

Закупки снарядов для Украины

Ранее источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

Недавно стало известно, что Эстония тоже присоединится к рамочному контракту Германии по поставке боеприпасов Украине.

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.