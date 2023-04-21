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Боеприпасы для Украины: Кулеба призвал Борреля посодействовать обсуждению второго транша

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Пятница 21 апреля 2023 16:34
Боеприпасы для Украины: Кулеба призвал Борреля посодействовать обсуждению второго транша Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю следует поспособствовать завершению обсуждений по второму траншу в 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Глава МИД поблагодарил Борреля за всю оборонную помощь Евросоюза для Украины, в том числе последний 1 млрд евро на неотложные нужды в боеприпасах.

"Призвал содействовать скорейшему завершению обсуждений 2-го транша в 1 млрд евро на совместные закупки ради обеспечения безопасности в Европе", - добавил Кулеба.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год. Совет ЕС уже утвердил выделение денег на это.

Однако недавно Франция и Польша поспорили из-за общих контрактов ЕС на покупку боеприпасов для Украины.

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Дмитрий Кулеба Евросоюз Жозеп Боррель
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