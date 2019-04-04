Boeing заявила об успешном испытании обновленного програмного обеспечения 737 MAX 8

Авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели самолета 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания сообщила в среду, 3 апреля, что изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Во время испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг.

Также он добавил, что обновленное ПО в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки.

"Обновленное программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились. Boeing проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования сертификации", - сказали в авиакомпании.

Напомним, адвокаты одного из погибших в ходе авиакатастрофы в Эфиопии, гражданина Руанды Джексона Мусони, подали на компанию Boeing в суд в американском штате Иллинойс. Правозащитники отмечают, что Boeing проявил небрежность в разработке самолета 737 Max 8.

Отметим, за последние пять месяцев с самолетами Boeing 737 MAX 8 произошло две авиакатастрофы. Так, 10 марта при крушении в Эфиопии погибли 157 человек. Ранее, 29 октября 2018 года, в результате падения самолета в Яванское море погибли 189 человек.