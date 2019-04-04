Boeing заявила про успішне випробування оновленого програмного забезпечення 737 MAX 8

Авіакомпанія Boeing провела успішне випробування оновленого програмного забезпечення моделі літака 737 MAX 8 після авіакатастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія повідомила в середу, 3 квітня, що зміни були внесені в систему поліпшення характеристик маневреності - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Під час випробувань на борту літака знаходився головний виконавчий директор Boeing Денніс Меленберг.

Також він додав, що оновлене ПЗ в найближчі тижні представлять експертам Федерального авіаційного управління Сполучених Штатів Америки.

"Оновлене програмне забезпечення спрацювало, як було задумано, і пілоти успішно приземлилися. Boeing проведе додаткові випробування і демонстраційні польоти, щоб показати, що ми визначили проблему і врахували всі вимоги сертифікації", - сказали в авіакомпанії.

Нагадаємо, адвокати одного з загиблих в ході авіакатастрофи в Ефіопії, громадянина Руанди Джексона Мусон, подали на компанію Boeing в суд в американському штаті Іллінойс. Правозахисники відзначають, що Boeing проявив недбалість у розробці літака 737 Max 8.

Відзначимо, за останні п'ять місяців з літаками Boeing 737 MAX 8 сталося дві авіакатастрофи. Так, 10 березня під час аварії в Ефіопії загинули 157 осіб. Раніше, 29 жовтня 2018 року, в результаті падіння літака в море Яванця загинули 189 осіб.