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Авиакатастрофа в Эфиопии: на компанию Boeing подали в суд

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 13:00
Авиакатастрофа в Эфиопии: на компанию Boeing подали в суд
Авиакатастрофа в Эфиопии (twitter.com/Ben24Television)

Иск подан в федеральном суде американского штата Иллинойс

Адвокаты гражданина Руанды Джексона Мусони, который погиб в ходе авиакатастрофы в Эфиопии, подали на компанию Boeing в суд в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает агентство AP.

Адвокаты подчеркивают, что Boeing проявил небрежность в разработке самолета 737 Max 8.

"Представители погибшего в этом месяце в катастрофе "Эфиопских авиалиний" пассажира подали на Boeing в суд, утверждая, что система управления полета самолета была неисправной, и из-за того, что Boeing не предупредил авиалинии об (этом дефекте, - ред.)", - сообщает АР.

По мнению адвокатов погибшего, компания не смогла адекватно научить пилотов пользоваться автоматикой самолета.

В частности, соответствующий иск был подан в четверг в федеральном суде в американском штате Иллинойс. При этом у Boeing отказались комментировать иск.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщает, что катастрофа Boeing в Эфиопии вероятнее всего произошла в результате сбоя системы, которая выравнивает положение самолета в воздухе.

Как писало РБК-Украина ранее, самолет Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines разбился 10 марта спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Все 157 человек на борту погибли.

Добавим, данные самописцев Boeing указали на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

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