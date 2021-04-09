Boeing выявил проблемы в электропитании некоторых самолетов 737 MAX

Компания Boeing выявила проблему с электропитанием в конкретных партиях самолетов 737 MAX. Производитель рекомендовал авиакомпаниям обратить внимание на эту проблему.

В Boeing заверили, что тесно сотрудничают с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этой проблеме. Компания также передала авиаперевозчикам регистрационные номера конкретных самолетов 737 MAX, в которых может возникнуть проблема с электропитанием.

Производитель отметил, что рекомендовал16 авиакомпаниям, эксплуатирующих Boeing 737 MAX, обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов говорится.

Сообщение Boeing привело к снятию с рейсов самолетов 737 MAX. В частности, компания Southwest Airlines исключила из своего расписания 30 авиалайнеров этой модели, что составляет почти половину ее парка.