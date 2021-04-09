Boeing виявив проблеми в електроживленні деяких літаків 737 MAX

Компанія Boeing виявила проблему з електроживленням в конкретних партіях літаків 737 MAX. Виробник рекомендував авіакомпаніям звернути увагу на цю проблему.

У Boeing запевнили, що тісно співпрацюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) з цієї проблеми. Компанія також передала авіаперевізникам реєстраційні номери конкретних літаків 737 MAX, в яких може виникнути проблема з електроживленням.

Виробник зазначив, що рекомендовал16 авіакомпаніям, які експлуатують Boeing 737 MAX, звернути увагу на можливу проблему з електросистемою в конкретних партіях літаків йдеться.

Повідомлення Boeing призвело до зняття з рейсів літаків 737 MAX. Зокрема, компанія Southwest Airlines виключила зі свого розкладу 30 авіалайнерів цієї моделі, що становить майже половину її парку.