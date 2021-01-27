ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС снова разрешил эксплуатацию Boeing 737 Max. Их запрещали после авиакатастроф

Киев, Среда 27 января 2021 15:30
ЕС снова разрешил эксплуатацию Boeing 737 Max. Их запрещали после авиакатастроф
Фото: самолеты (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило самолету Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе. Они были запрещены после двух масштабных авиакатастроф.

Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный директор EASA Патрик Ки отметил, что Boeing также обязуется работать над дальнейшим совершенствованием самолетов в среднесрочной перспективе.

"Мы уверены, что самолет безопасен, что есть предпосылкой для нашего одобрения. Но мы будем продолжать внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX во время восстановления его работы", - сказал он.

В марте 2019 года эти самолеты запрещали после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты и рейса Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз в полете и это не могли откорректировать пилоты.

Напомним, крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.

В мае 2020 года стало известно, что Boeing постепенно восстанавливает производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Самолет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь