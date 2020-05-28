Boeing заявил о возобновлении производства самолетов 737 MAX

Фото: самолет Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Объемы производства будут небольшими для сохранения качества продукции

В американской авиакомпании Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX. Знаменитые самолеты перестали выпускать после двух масштабных катастроф в Индонезии и Эфиопии.

Об этом сообщила пресс-служба компании Boeing.

Как сообщили в компании, на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, возобновили производство самолетов Boeing 737 MAX, однако объемы будут небольшими, поскольку компания внедрила более десятка инициатив для поддержки безопасности на рабочих местах и сохранение качества продукции.

Отметим, производство самолетов было остановлено с января 2020 года. Это связано с двумя масштабными авиакатастрофами. Так, одна из них состоялась в Индонезии в октябре 2018 года. Тогда из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, где по аналогичным причинам погибли 157 пассажиров.

Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе. Однако на стадии сертификации эксперты Федерального авиационного управления не провели независимых тестов MCAS и не до конца понимали, как работает эта система.

В марте прошлого года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полетов. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

В конце января этого года пилоты сообщили, что доверие к нормам безопасности Boeing упало до рекордно низкого уровня. Из-за проблем с 737 MAX авиакомпания впервые с 1997 года потеряла рекордные 636 млн долларов.

Напомним, в нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ждали отправки заказчикам, обнаружили посторонние предметы в топливных баках.

Также РБК-Украина писало, что в аэропорту Израиля, в Тель-Авиве у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

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Автор: Андрей Козловский