Boeing уволил главу компании без выходного пособия

Корпорация Boeing уволила главу американской компании Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что Мюленбургу при увольнении не выплатили 14,6 млн долларов. Несмотря на это, он получит более 60 млн долларов, которые он должен был получить по контракту.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - сообщили в Boeing.

Отмечается, что Мюленбург был уволен 23 декабря. Он работал в компании с 1985 года, а с 2015 года был назначен главой Boeing. Новым главой корпорации стал Дэвид Кэлхун, который получит от компании 7 млн долларов, в случае возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max.

Ранее РБК-Украина писало, что с января 2020 года Boeing на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Внимание компании будет сосредоточено на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве.

Напомним, в конце 2018 и начале 2019 годов произошли две авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX. В них погибли 346 человек. После этого Германия, Франция и Нидерланды и другие страны закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Началась экспертиза самолетов, которая продолжается до сих пор.