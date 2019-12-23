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Глава Boeing подал в отставку

Новости » Общество     23.12.2019 - 16:30
Глава Boeing подал в отставку
Фото: Деннис Меленберг (twitter.com/airplusnews_EN)

Новым главой компании станет Дэвид Калхун

Глава компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, Меленберг подал в отставку на фоне неудачи при запуске космического корабля Starliner и нерешенных проблем с самолетом 737 MAX, которые возникли после двух подряд крушений с многочисленными жертвами.

Новым главой компании станет Дэвид Калхун.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, компания Boeing провалила первый запуск нового космического корабля Starliner. Корабль, находясь в беспилотном режиме, не смог состыковаться с Международной космической станцией. Причиной провального запуска стала ошибка таймера космического корабля, из-за чего капсула сжигала топливо слишком рано.

Кроме того, в начале года в NASA заявляли, что космические корабли компаний Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. По мнению аэрокосмического управления, указанные недостатки кораблей CST-100 StarLiner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) могут сказаться на безопасности полетов.

Добавим, что 29 октября прошлого года в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 189 человек.

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