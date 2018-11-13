Boeing приховував ризики зриву лайнери 737 MAX в піке

Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Наявність у нових літаків Boeing такої функції стало несподіванкою для пілотів

Американська корпорація Boeing приховувала від авіакомпаній і пілотів, які використовують її лайнери, інформацію про те, що нові літаки Boeing-737 MAX MAX 8 і 9 можуть несподівано зриватися в піке. Про це заявили співрозмовники з Федерального управління цивільної авіації США, які беруть участь в розслідуванні катастрофи в кінці жовтня в Індонезії літака авіаліній Lion Air, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, у перерахованих моделей лайнерів компанії є функція, яка допомагає уникнути небезпечного задирання носа літака під час польоту. При нештатної ситуації система може так сильно опустити ніс, що у пілотів не буде можливості вирівняти політ, в результаті чого судно піде в піку навіть при ручному управлінні.

За інформацією видання, наявність у нових літаків Boeing такої функції стало несподіванкою для пілотів.

Також зазначається, що ні американським авіакомпаніям та їх менеджерам, ні пілотам не було доведено, що така система працює на останніх версіях Boeing-737.

Про систему попередження задирання носа літака не було сказано також і в навчальних матеріалах з управління лайнерами.

Нагадаємо, Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була виявлена несправність датчика швидкості.

Нагадаємо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти виникли технічні проблеми.