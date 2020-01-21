Boeing пытается получить кредит на покрытие убытков от вывода из эксплуатации 737 Max

Компания Boeing пытается получить кредит в размере 10 млрд долларов или больше, поскольку компания терпит большие убытки из-за двух авиакатастроф Boeing 737 Max. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Переговоры ведутся с банками Merrill Lynch, Bank of America и J. P. Morgan.

Компания уже получила 6 млрд долларов займа, выплатив 5,6 млрд как компенсацию различным авиакомпаниям, которые были вынуждены прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Напомним, компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа. По данным источников, в компании знали о сбое в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до аварии в Индонезии в ноябре 2018 года. Проблема заключается в том, что эта система оповещения не работала на 737 MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, как пишет WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофы.

Ранее корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 Max. Ее обнаружили в ходе технического осмотра предлагаемого обновления для заземленного Boeing 737 MAX в штате Айове . Официальные лица заявили, что проблема связана с функцией включения мониторинга программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Также Boeing заявил об успешном обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.