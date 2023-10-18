Boeing прискорює поставку близько 1800 високоточних бомб Ізраїлю

Прискорені поставки боєприпасів Joint Direct Attack Munition (JDAM) від компанії Boeing для уряду Ізраїлю випливають із прямого комерційного продажу 2021 року на суму близько 735 млн доларів.

Продаж передбачав поставки протягом кількох років, але цей графік був прискорений після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Комплекти призначені для бомб вагою 227 кілограмів і більше.

Видання стверджує, що офіційний представник США підтвердив передачу, додавши, що Пентагон надав вказівки, але не відправив набори на військові американські літаки, оскільки це частина прямого продажу.

Сенатори можуть попросити міністра оборони Ллойда Остіна надати деталі всіх перевезень боєприпасів до Ізраїлю, включаючи комплекти JDAM і 155-мм артилерійські снаряди на секретному брифінгу. Зазначається, що чиновники обговорювали поставки на умовах анонімності, оскільки вони не стосувалися офіційних дій Міністерства оборони США.

Боєприпаси Joint Attack Direct Munition

Комплекти JDAM можуть перетворювати некеровані 500, 1000 та 2000 фунтові бомби в боєприпаси, що запускаються з 24 кілометрів і здатні вражати цілі в межах 60 метрів від призначеної точки прицілювання залежно від типу. використовуваної навігації.

Візит Байдена до Ізраїлю

Президент США Джо Байден здійснює візит Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

Стверджується, що американський лідер збирається звернутися до Конгресу США з проханням про надання "безпрецедентного" пакета підтримки для оборони Ізраїлю.