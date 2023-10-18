Boeing ускоряет поставку около 1800 высокоточных бомб Израилю

Ускоренные поставки боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM) от компании Boeing для правительства Израиля вытекают из прямых коммерческих продаж в 2021 году на сумму около 735 млн долларов.

Продажа предусматривала поставки в течение нескольких лет, но этот график был ускорен после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Комплекты предназначены для бомб весом 227 килограммов и больше.

Издание утверждает, что официальный представитель США подтвердил передачу, добавив, что Пентагон дал указания, но не отправил наборы на военные американские самолеты, поскольку это часть прямых продаж.

Сенаторы могут попросить министра обороны Ллойда Остина предоставить детали всех перевозок боеприпасов в Израиль, включая комплекты JDAM и 155-мм артиллерийские снаряды на секретном брифинге. Отмечается, что чиновники обсуждали поставки на условиях анонимности, поскольку они не касались официальных действий Министерства обороны США.

Боеприпасы Joint Attack Direct Munition

Комплекты JDAM могут превращать неуправляемые 500, 1000 и 2000 фунтовые бомбы в запускаемые с 24 километров боеприпасы и способные поражать цели в пределах 60 метров от назначенной точки прицеливания в зависимости от типа. используемой навигации.

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

Утверждается, что американский лидер намерен обратиться в Конгресс США с просьбой о предоставлении "беспрецедентного" пакета поддержки для обороны Израиля.