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Boeing приостанавливает выпуск самолетов 737 MAX

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Внимание сосредоточат на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX

Компания Boeing с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте компании.

В документе указано, что в компании "решили со следующего месяца приостановить производство" этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве.

В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

Ранее сообщалось, что компания Boeing не возобновит полеты самолетов серии 737 Max до конца 2019 года из-за задержки в процессе предоставления разрешения. Существует вероятность, что запрет на полеты сохранится и в 2020 году в связи с испытаниями, которые должна завершить компания Boeing.

Напомним, 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 189 человек.

10 марта в авиакатастрофе самолета Boeing 737 Max в Эфиопии погибли 157 человек. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба.

После этого Германия, Франция и Нидерланды и другие страны закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Началась экспертиза самолетов, которая продолжается до сих пор.

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