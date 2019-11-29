Самолеты Boeing 737 Max не возобновят полеты в этом году, - NYT

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Полеты Boeing 737 Max были запрещены после авиакатастрофы в Индонезии

Компания Boeing не возобновит полеты самолетов серии 737 Max до конца 2019 года из-за задержки в процессе предоставления разрешения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Как сообщается, несмотря на ожидания компании, самолеты Boeing 737 Max не смогут восстановить полеты в этом году. Существует вероятность, что запрет на полеты сохранится и в 2020 году в связи с испытаниями, которые должна завершить компания Boeing.

"Хотя Boeing публично выразил ожидания, что Федеральное авиационное управление США начнет процесс возобновления полетов лайнеров в этом году, сейчас это, по оценкам специалистов, является маловероятным. В то же время более вероятным выглядит, что содержание на земле самолетов продолжится и в 2020 году, учитывая серию испытаний, которые должна завершить Boeing", - рассказали в NYT.

Кроме того, в американском авиарегуляторе считают, что процесс предоставления разрешения на возобновление полетов Boeing 737 Max может продолжаться до конца январе 2020 года, пока не будут утверждены требования к подготовке пилотов.

Напомним, 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарты. На борту находились 189 человек.

10 марта в авиакатастрофе самолета Boeing 737 Max в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба.

После этого Германия, Франция и Нидерланды и другие страны закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Началась экспертиза самолетов, которая продолжается до сих пор.