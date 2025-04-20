Тарифна війна: Boeing повернула новий літак для Китаю назад у США

Літак моделі 737 MAX, який планували передати авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на одному з заводських аеродромів Boeing у Сіетлі в неділю, 20 квітня, о 18:11 за місцевим часом (22:11 за Києвом). Літак був пофарбований у фірмові кольори китайського перевізника.

Під час зворотного рейсу завдовжки близько 8000 км, лайнер зупинявся на дозаправку на островах Гуам та Гаваї. Цей борт був одним з кількох 737 MAX, що перебували в центрі фінальної зборки у китайському місті Чжоушань, та очікували на остаточне доукомплектування і передачу замовнику з Китаю.

За інформацією консалтингової компанії IBA, новий літак 737 MAX коштує близько 55 млн доларів. Таким чином, китайський перевізник може зіткнутися з фінансовими втратами через імовірні мита.

Наразі невідомо, хто саме ухвалив рішення повернути літак до США. Компанії Boeing та Xiamen Airlines не відповіли на запит Reuters про коментарі.

Повернення моделі 737 MAX, - найбільш популярної в лінійці Boeing, - підтверджує перебої у ланцюгах постачання нових літаків, викликаних припиненням багаторічного безмитного режиму в аерокосмічній сфері.

Нинішня ситуація з тарифами та порушення поставок, відбувається на тлі зусиль Boeing відновити постачання після майже п’ятирічної паузи в імпорті 737 MAX до Китаю та попередньої хвилі торговельної напруги між країнами.

Експерти зазначають, що неясність навколо тарифної політики, може поставити під загрозу численні майбутні поставки. Деякі керівники авіакомпаній визнають, що в умовах митного тиску, воліють відкласти передачу літаків, ніж сплачувати додаткові мита.