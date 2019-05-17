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Boeing объявила о завершении обновления программного обеспечения 737 MAX

Новости » Транспорт    17.05.2019 - 02:43
Boeing объявила о завершении обновления программного обеспечения 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Сотрудники компании совершили более 200 полетов

Компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения 737 МАХ, что сделает безопасным их самолеты. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Также было проведено тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет.

"На данный момент, сотрудники компании налетали больше чем 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS”, - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что дополнительная информация уже направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос будет рассмотрен, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

Напомним, ранее Boeing заявил об успешном обновление программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.

Отметим, последняя катастрофа 737 MAX с жертвами произошла 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Перед катастрофой лайнер набрал нестандартно большую скорость, и пилоты запросили разрешение на быстрый подъем, через несколько минут после этого 737 MAX пропал с радаров.

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