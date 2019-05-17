Boeing оголосила про завершення оновлення програмного забезпечення 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Співробітники компанії здійснили понад 200 польотів

Компанія Boeing оголосила про повне оновлення програмного забезпечення 737 МАХ, що зробить безпечним їхні літаки. Про це йдеться у прес-релізі на офіційному сайті компанії.

Також було проведено тестування на симуляторі та інженерний випробувальний політ.

"На даний момент, співробітники компанії налітали більше ніж 360 годин і здійснили 207 польотів на 737 МАХ з оновленим програмним забезпеченням MCAS”, - йдеться у повідомленні.

Компанія також повідомила, що додаткова інформація вже направлена до Федерального управління цивільної авіації США з повним звітом про результати досліджень. Щойно запит буде розглянутий, компанія обіцяє співпрацювати з адміністрацією задля призначення дати випробувального польоту та подачі повної документації для сертифікації польотів.

Нагадаємо, раніше Boeing заявив про успішне оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX для усунення загрози потенційних авіакатастроф.

Відзначимо, остання катастрофа 737 MAX з жертвами сталася 10 березня. Літак Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії, в результаті чого загинули 157 осіб. Перед катастрофою лайнер набрав нестандартно велику швидкість, і пілоти запросили дозвіл на швидкий підйом, через кілька хвилин після цього 737 MAX пропав з радарів.